Стало відомо, що буде з УПЛ, якщо у футболіста виявлять COVID-19

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що Прем'єр-ліга України не буде зупинена, якщо хтось із футболістів захворіє на коронавірус.

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"Карантин не закінчений, пандемія не пройшла. Є дуже велика відповідальність за здоров'я спортсменів, суддів та всіх, хто причетний до повернення футболу. Повинні розуміти, що ті жорсткі рішення, які ухвалюються Кабміном і Міністерством охорони здоров'я, ми зобов'язані виконувати, щоб через час футбол повернувся в повному обсязі з глядачами на стадіонах. У разі виявлення захворювання не буде зупинений тур і всі команди не підуть на карантин", – цитує Андрія Васильовича телеканал Футбол.

За словами глави УАФ це питання було вивчено разом з УЄФА.

"Ми брали до уваги досвід інших країн, де уряд вимагав виходу на карантин усього чемпіонату. Ці ж країни потім міняли своє рішення, тому лише заражений гравець буде поміщений на карантин. Рішення щодо інших гравців будуть ухвалюватися залежно від того, наскільки хворий був залучений", – підсумував Павелко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу офіційно підтвердила, що чемпіонат України з футболу в Прем'єр-лізі відновиться 30 травня.

Крім того, стало відомо, коли і де буде зіграний матч "Шахтар" - "Динамо".

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