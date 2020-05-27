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27 травня • оновлено в 19:18
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Стало відомо, що буде з УПЛ, якщо у футболіста виявлять COVID-19

1.4т
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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що Прем'єр-ліга України не буде зупинена, якщо хтось із футболістів захворіє на коронавірус.

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"Карантин не закінчений, пандемія не пройшла. Є дуже велика відповідальність за здоров'я спортсменів, суддів та всіх, хто причетний до повернення футболу. Повинні розуміти, що ті жорсткі рішення, які ухвалюються Кабміном і Міністерством охорони здоров'я, ми зобов'язані виконувати, щоб через час футбол повернувся в повному обсязі з глядачами на стадіонах. У разі виявлення захворювання не буде зупинений тур і всі команди не підуть на карантин", – цитує Андрія Васильовича телеканал Футбол.

За словами глави УАФ це питання було вивчено разом з УЄФА.

"Ми брали до уваги досвід інших країн, де уряд вимагав виходу на карантин усього чемпіонату. Ці ж країни потім міняли своє рішення, тому лише заражений гравець буде поміщений на карантин. Рішення щодо інших гравців будуть ухвалюватися залежно від того, наскільки хворий був залучений", – підсумував Павелко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу офіційно підтвердила, що чемпіонат України з футболу в Прем'єр-лізі відновиться 30 травня.

Крім того, стало відомо, коли і де буде зіграний матч "Шахтар" - "Динамо".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Андрій Павелко
Місце
Україна
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 905.

    Вилікувалися: 7995. Померли: 658.

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