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Стало відомо про жахливу організації матчу Росія - Бразилія

2.4тЧитати новину російською

Вболівальники в соціальних мережах скаржаться на огидну організацію товариського матчу Росія - Бразилія, який відбувся в Лужниках. Одна з фанаток у себе в Twitter описала історію, що трапилася з нею в перерві поєдинку в Москві.

"Обожнюю "Лужники": на верхньому ярусі відсутні жіночі туалети, спробувала поткнутися в інвалідний - закритий, від безнадіi заглянула в чоловічий, подивилася на тусовку навколо пісуарів, вийшла", - написала дівчина.

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Нагадаємо, що гра Росія - Бразилія завершилася з рахунком 0:3.

Місце
РосіяМосква
Об'єкти
збірна Росії з футболузбірна Бразилії з футболу
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