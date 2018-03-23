Стало відомо про жахливу організації матчу Росія - Бразилія

Вболівальники в соціальних мережах скаржаться на огидну організацію товариського матчу Росія - Бразилія, який відбувся в Лужниках. Одна з фанаток у себе в Twitter описала історію, що трапилася з нею в перерві поєдинку в Москві.

"Обожнюю "Лужники": на верхньому ярусі відсутні жіночі туалети, спробувала поткнутися в інвалідний - закритий, від безнадіi заглянула в чоловічий, подивилася на тусовку навколо пісуарів, вийшла", - написала дівчина.

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Обожнюю "Лужники": на верхньому ярусі відсутні жіночі туалети, спробувала поткнутися в інвалідний - закритий, від безнадія заглянула в чоловічий, подивилася на тусовку навколо пісуарів, вийшла))) 🤦🏼♀️ - Маша (@masha_dobraya) 23 березня 2018 р

Нагадаємо, що гра Росія - Бразилія завершилася з рахунком 0:3.