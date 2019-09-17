Стало відомо про стан журналіста, який потрапив під автомобіль Кокоріна

Стало відомо про стан журналіста, який потрапив під автомобіль, яким керував вітчим скандального російського футболіста Олександра Кокоріна, перебуваючи за кермом "Гелендвагена".

Мерседес-"кубик" Кокоріна наїхав на журналіста championat.com

Після інциденту журналіст був доставлений до лікарні, де його обстежили. Перелому медики не виявили, але пов'язку на ногу все одно наклали. Був поставлений діагноз — синдром задавлення пальця.

Як повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT, у результаті інциденту було відкрито провадження в адміністративній справі за статтею "Порушення правил дорожнього руху із заподіянням шкоди здоров'ю". Призначено судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, що скандальний інцидент трапився під час звільнення Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва з колонії в Білгородській області, де вони провели 60 днів ув'язнення, будучи винними в розбійних нападах у жовтні минулого року в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 вересня, Кокорін і Мамаєв вийшли з в'язниці — ЗМІ дізналися всі подробиці.

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