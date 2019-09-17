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17 вересня • оновлено в 13:08
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Стало відомо про стан журналіста, який потрапив під автомобіль Кокоріна

1.7т Читати матеріал російською

Стало відомо про стан журналіста, який потрапив під автомобіль, яким керував вітчим скандального російського футболіста Олександра Кокоріна, перебуваючи за кермом "Гелендвагена".

Мерседес-

Мерседес-"кубик" Кокоріна наїхав на журналіста

championat.com

Після інциденту журналіст був доставлений до лікарні, де його обстежили. Перелому медики не виявили, але пов'язку на ногу все одно наклали. Був поставлений діагноз — синдром задавлення пальця.

Як повідомляє телеграм-канал LIFE SHOT, у результаті інциденту було відкрито провадження в адміністративній справі за статтею "Порушення правил дорожнього руху із заподіянням шкоди здоров'ю". Призначено судово-медичну експертизу.

Новини
"Б***ь! С**а!" Під час звільнення Кокоріна та Мамаєва трапився страшний інцидент: відеофакт

Нагадаємо, що скандальний інцидент трапився під час звільнення Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва з колонії в Білгородській області, де вони провели 60 днів ув'язнення, будучи винними в розбійних нападах у жовтні минулого року в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 17 вересня, Кокорін і Мамаєв вийшли з в'язниці — ЗМІ дізналися всі подробиці.

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Особи
Олександр Кокорін Павло Мамаєв
Місце
Росія
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