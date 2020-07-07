16-річний голкіпер команди "Знамя труда" Іван Заборовський, якого вдарила блискавка, прийшов до тями. Про це повідомила його сестра Карина.

"Так, це дійсно так. Стан стабільний. Днями переведуть до лікарні", – цитує її слова Telegram-канал "Підйом".

Вона також зазначила, що лікарі поки не дають прогнозів про те, скільки часу піде на його повне відновлення.

Стало відомо про стан російського футболіста, якого вдарила блискавка Telegram-канал "Підйом"

Раніше з'явилася інформація, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і дозволили йому поговорити з матір'ю.

Нагадаємо, що блискавка вдарила Заборовського під час командного тренування. Очевидці заявляють, що на вулиці в той момент не було грози, а погодні умови були сприятливими для фізичної активності на вулиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилося відео влучання блискавки у 16-річного російського голкіпера.