Стало відомо про стан російського футболіста, якого вдарила блискавка
16-річний голкіпер команди "Знамя труда" Іван Заборовський, якого вдарила блискавка, прийшов до тями. Про це повідомила його сестра Карина.
"Так, це дійсно так. Стан стабільний. Днями переведуть до лікарні", – цитує її слова Telegram-канал "Підйом".
Вона також зазначила, що лікарі поки не дають прогнозів про те, скільки часу піде на його повне відновлення.
Раніше з'явилася інформація, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і дозволили йому поговорити з матір'ю.
Нагадаємо, що блискавка вдарила Заборовського під час командного тренування. Очевидці заявляють, що на вулиці в той момент не було грози, а погодні умови були сприятливими для фізичної активності на вулиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилося відео влучання блискавки у 16-річного російського голкіпера.