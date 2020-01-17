Стало відомо про стан легендарного фаната "Динамо" Парамона

Представники київського "Динамо" на чолі з видатним футболістом Володимиром Мунтяном відвідали в лікарні знаменитого вболівальника команди Парамона, якому 17 січня виповнилося 65 років.

Нагадаємо, за кілька днів до цього Сергій Анатолійович Заборовський, відомий київським любителям спорту як Парамон, впав у кому після перенесеного інсульту.

Володимир Мунтян провідав суперфана "Динамо" Парамона ФК "Динамо"

Як повідомляє пресслужба віцечемпіонів України, на даний момент Парамон вже вийшов з коми і вже може розмовляти. У п'ятницю його планують перевести з відділення інтенсивної терапії в стаціонар. Поки лікарі наполягають, щоб він залишався під наглядом фахівців в госпіталі.

Делегація "Динамо" передала Парамону слова підтримки від усієї спільноти уболівальників і привітала з днем ​​народження. Володимир Мунтян та представники фанклубу "Динамо" презентували живому талісману клубу, як називають Парамона, комплект нової форми "біло-синіх".

"Парамон вже прийшов до тями, трохи може розмовляти, навіть хотів піднятися і пройтися. Рветься додому! І все питає:"Коли ж буде гра?". На 65-річчя хочеться побажати Парамону подолати як мінімум 100-річний рубіж! Михайло Давидович Суркіс, який нещодавно відзначив 100-річний ювілей, дав нам всім приклад. Тепер у кожного динамівця є завдання – прожити не менше ста років!" – зазначив Володимир Мунтян.

Парамон – один з найвідданіших уболівальників "Динамо" і багаторічний живий талісман клубу. Вперше він відвідав матч "біло-синіх" в 1967 році, і з тих пір майже не пропускав поєдинки "Динамо" та інші важливі події за участю команди, в якій протягом цього часу змінилося кілька поколінь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Динамо" оголосило про рішення по одному з лідерів команди Карлосу де Пені.

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