Стало відомо про стан Бущана після дев'яти пропущених голів у двох матчах збірної України

Воротар збірної України Георгій Бущан знаходиться у хорошому психологічному стані, незважаючи на сім пропущених голів від Франції та грубу помилку у матчі з Німеччиною.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков, пише "Динамо" Киев от Шурика.

"Я прекрасно розумію стан Бущана. Таке нікому не приємно. Я особисто говорив з ним. Він – справжній воротар, а воротарі забувають попередні ігри швидше за інших. У них просто така професія, вони не повинні розклеюватися. Він – метал, він – броня, він в порядку і повністю у тонусі. і як раз на його прикладі й інші підтягуються психологічно", – розповів представник "жовто-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України програла Німеччині у Лізі націй 1:2, а Георгій Бущан впустив м'яч під удар супернику під час другого взяття воріт нашої збірної.