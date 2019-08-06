Стало відомо про серйозну проблему в "Динамо" перед стартом в Лізі чемпіонів

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков може пропустити поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського "Брюгге", який відбудеться у вівторок, 6 серпня.
Про це повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ" з посиланням на прес-службу столичного клубу.
Віктор Циганков
ФК "Динамо"
"Циганков хоч і тренувався перед матчем з "Брюгге", проте його участь в матчі залишається під питанням. Остаточне рішення прийме медична служба після огляду футболіста перед грою", - повідомляє джерело.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, де дивитися трансляцію матчу "Брюгге" - "Динамо".
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