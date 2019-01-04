Стало відомо про сенсаційний трансфер футболіста збірної України

Нападник збірної України Євген Селезньов несподівано продовжить кар'єру в Іспанії. 33-річний футболіст на правах оренди до кінця цього сезону виступатиме у складі "Малаги".

За даними видання Malagahoy, представник Сегунди, другого за силою дивізіону країни, вже погодив усі деталі переходу українця із його нинішнім клубом – турецьким "Акхісаром". Так, 5 січня Селезньов повинен прибути у Коста-дель-Соль, де "Малага" проводить тренувальний збір. Українець пройде медогляд, після чого поставить підпис під орендною угодою.

Євген Селезньов (на передньому плані) "Динамо" Київ від Шурика

Цікаво, що наставником "Малаги" є Хуан Муньос, який добре знайомий із українським форвардом за роботою в "Дніпрі".

Зазначимо, що в складі "Акхісара" у нинішньому сезоні Селезньов провів лише 11 матчів, у яких відзначився чотирма голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Селезньов влип у гучний скандал, влаштувавши демарш в "Акхісарі".