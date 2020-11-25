Стало відомо, про що говорили Луческу і тренер "Барселони" перед матчем ЛЧ

Головні тренери "Динамо" та "Барселони" Мірча Луческу і Рональд Куман обговорили кадрові проблеми команд перед початком матчу в Лізі чемпіонів.

Як повідомляє видання Marca, румунський фахівець зізнався, що дивився останній поєдинок каталонців в іспанській Ла Лізі, який закінчився мінімальною перемогою мадридського "Атлетіко" (1:0). Нідерландець зі свого боку розповів про терміни відновлення своїх футболістів.

Луческу: Я дивився ваш матч проти "Атлетіко", і ви показували хороший футбол у першому таймі.

Куман: Мадридці провели відмінний поєдинок і виглядали сильно в захисті.

Луческу: Але і у вас були шанси для голу.

Куман: Так-так, і нам також не пощастило з травмами. Ансу Фаті пропустить три місяці, Жерар Піке вибув з ладу на чотири-п'ять, а Серхі Роберто – на два. Але і у вас такі ж проблеми. Це безумство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луческу зізнався, про що говорив з Ліонелем Мессі після матчу третього туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".