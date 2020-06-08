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8 червня • оновлено в 22:23
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Стало відомо про нового тренера у збірній України

5.1т
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У тренерському штабі Андрія Шевченка в збірній України з'явиться ще один іноземний фахівець.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик, який не назвав імені фахівця, проте уточнив напрям, за який той буде відповідати.

"У збірної України буде ще один фахівець. Це буде іноземець. Він приєднається до тренерського штабу збірної України і допомагатиме в аналітичній роботі", – наводить слова Циганика FootballHub.

тренерський штаб Андрія Шевченка

тренерський штаб Андрія Шевченка

УАФ

Крім того, ведучий програми "Профутбол" розповів про серйозну проблему, яку належить вирішувати Андрію Шевченку та його штабу. "В останній нашій розмові Шевченко говорив, що команда дуже давно не збиралася. Були домовленості про товариські поєдинки, але зараз виходить, що збірна гратиме відразу офіційні матчі Ліги Націй. Це буде досить великою проблемою для збірної України. Команда 10 місяців не збиралася", – підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про те, що Андрій Шевченко змінив у збірній України після свого приходу на пост головного тренера команди.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Ігор Циганик Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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