Стало відомо про кризу в "Ювентусі" перед матчем з "Динамо" в ЛЧ

"Ювентус" має внутрішні проблеми перед матчем п'ятого туру Ліги чемпіонів проти "Динамо", який відбудеться в середу, 2 грудня.

Як повідомляє видання Corriere Della Sera, не всі футболісти туринського клубу розуміють, чого від них хоче головний тренер Андреа Пірло, оскільки той майже не спілкується з командою та гравцями про тактику. Під час тренувань цю роботу виконує його помічник Ігор Тудор, а під час поєдинків – інший член його штабу Роберто Бароніо.

З цієї причини такі зіркові футболісти, як, наприклад, Деян Кулушевськи та Пауло Дібала, не завжди розуміють, чого від них хоче Пірло в тактичному плані. Півзахисники також не завжди знають, що їм потрібно робити на полі, особливо у випадках, коли вони грають без м'яча.

У нинішньому сезоні Серії А "Ювентус" йде на четвертому місці після дев'яти турів і відстає від першого "Мілана" на шість очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що думає про матч із "Ференцварошем" перед поєдинком з туринським клубом у Лізі чемпіонів.

Стало відомо, хто з футболістів киян відправився в Італію.