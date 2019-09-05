Новини Реклама
5 вересня • оновлено в 09:18
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Стало відомо про конфлікт у "Динамо": спортивні підсумки 4 вересня

428 Читати матеріал російською

Журналіст Ігор Циганик повідомив про конфлікт між футболістами і тренерами київського "Динамо", а британський ексчемпіон Тоні Белью звернувся до українців.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 4 вересня.

Крім того, президент "Динамо" Ігор Суркіс жорстко висловився на адресу ФФУ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Дуже великі проблеми": журналіст розповів про "повстання" в "Динамо"

"Гарантую": Суркіс жорстко звернувся до ФФУ

Висловили претензії: стало відомо про конфлікт у "Динамо"

"Вз*бати росіянина": американський боксер кинув виклик Ломаченку

"Озброєні люди": стало відомо про ситуацію з Хабібом перед боєм з Пор'є

"Хочу сказати": Белью звернувся до українців через Усика та Ломаченка

Гендиректор "Вереса" показала напівоголені фото та викликала резонанс в мережі

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик Тоні Белью Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel