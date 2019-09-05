Стало відомо про конфлікт у "Динамо": спортивні підсумки 4 вересня

Журналіст Ігор Циганик повідомив про конфлікт між футболістами і тренерами київського "Динамо", а британський ексчемпіон Тоні Белью звернувся до українців.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 4 вересня.

Крім того, президент "Динамо" Ігор Суркіс жорстко висловився на адресу ФФУ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Дуже великі проблеми": журналіст розповів про "повстання" в "Динамо"

"Гарантую": Суркіс жорстко звернувся до ФФУ

Висловили претензії: стало відомо про конфлікт у "Динамо"

"Вз*бати росіянина": американський боксер кинув виклик Ломаченку

"Озброєні люди": стало відомо про ситуацію з Хабібом перед боєм з Пор'є

"Хочу сказати": Белью звернувся до українців через Усика та Ломаченка

Гендиректор "Вереса" показала напівоголені фото та викликала резонанс в мережі

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!