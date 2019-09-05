Стало відомо про конфлікт у "Динамо": спортивні підсумки 4 вересня

Журналіст Ігор Циганик повідомив про конфлікт між футболістами і тренерами київського "Динамо", а британський ексчемпіон Тоні Белью звернувся до українців.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 4 вересня.
Крім того, президент "Динамо" Ігор Суркіс жорстко висловився на адресу ФФУ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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