Стало відомо про дзвінок Луческу Бущану після 1:7 від Франції

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу після матчу збірних України і Франції зідзвонився з воротарем Георгієм Бущаном, який пропустив у дебютній грі за "жовто-синіх" сім голів.

За словами ексголкіпера "Таврії" і "Металіста" Сергія Погорілого, румунський фахівець під час розмови висловив підтримку своєму підопічному.

"Я не стверджуватиму, але наскільки я знаю, як мені сказали, після семи пропущених у матчі з Францією Луческу зателефонував і підтримав Жору. Це дорогого коштує, коли тренер телефонує футболісту підтримати в такій ситуації. Крім того, всі хлопці з "Динамо" кажуть: нам раніше так не пояснювали, так не розжовували. Це не докір, як кажуть, "попередникам", але думаю, суть зрозуміла", – цитує Сергія "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков розповів про психологічний стан Бущана після дев'яти пропущених м'ячів у двох матчах за збірну.