Стало відомо місце проведення ЧС-2026 з футболу

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Таке рішення було прийнято на 68-му Конгресі ФІФА, який в ці дні проходить в Москві.

Конкурувала об'єднана заявка з Марокко. Голоси учасників розподілилися в такий спосіб: Марокко - 65 голосів, 33%, Об'єднана - 134 голоси, 67%, Проти всіх - 1 голос, 1%.

Глава федерації футболу США Карлос Кардейро подякував Конгресу за таку честь.

"Дякую за цей привілей. Ми хотіли також відзначити оцінку робочої групи ФІФА, яка виконала велику роботу. Це - дух чемпіонату світу, ми всі єдині. Футбол - прекрасна гра, і сьогодні саме футбол - єдиний переможець. Ми бажаємо успіху всім росіянам і командам -учасницям чемпіонату світу-2018", - наводить слова Кардейро РИА Новости.

Нагадаємо, наступний мундіаль після Росії пройде в Катарі в 2022 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Іспанії сенсаційно залишилася без головного тренера менше ніж за добу до страта ЧС-2018.