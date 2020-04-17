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17 квітня • оновлено в 18:26
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Стало відомо, коли почнеться Ліга чемпіонів 2020/21

1.3т
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УЄФА планує старт першого туру групового турніру Ліги чемпіонів сезону 2020/21 на вівторок, 20 жовтня.

Як повідомляє видання Sport.es, у четвер, 22 жовтня, має розпочатися розіграш Ліги Європи. Таким чином, групові етапи єврокубків будуть зрушені на місяць – у 2019 році перший тур ЛЧ відбувся 16 вересня.

Ліга чемпіонів 2020/21

Ліга чемпіонів 2020/21

Що стосується кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, то вони заплановані на кінець липня-початок серпня. Джерело також стверджує, що всі матчі іспанської Ла Ліги повинні бути дограні до п'ятниці, 31 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше став відомий формат завершення єврокубкового сезону 2019/20 і названі планові дати проведення фіналів ЛЧ і ЛЄ.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Ліга Європи Ліга чемпіонів
Тег
УЄФА
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