Стало відомо, коли "Динамо" зіграє з "Шахтарем"

Дирекція української Прем'єр-ліги на офіційному сайті опублікувала розклад матчів 29-го туру чемпіонату України, центральним поєдинком якого стане останнє українське Ель Класіко в сезоні 2019/20.

Згідно з календарем, гра "Динамо" - "Шахтар" відбудеться в Києві в суботу, 4 липня. Початок – о 19:30.

Нагадаємо, що попередня зустріч між українськими грандами пройшла 31 травня. "Гірники" в центральному матчі 24-го туру здобули перемогу над киянами. Перший поєдинок після карантину відбувся в столиці на НСК "Олімпійський" і завершився з рахунком 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня "Шахтар" в 27-му турі Прем'єр-ліги обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном країни, обійшовши "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні.

Пізніше чемпіонство прокоментував президент донецького клубу Рінат Ахметов, а клуб показав, що творилося в роздягальні під час святкування чемпіонства.