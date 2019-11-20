Стало відомо, хто заспіває гімн України на Євро-2020

Виконавцем українського гімну перед матчами Євро-2020 буде Михайло Хома, широко відомий під псевдонімом DZIDZIO.

Про це повідомив журналіст каналів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

"Дзідзьо – із днем народження! Найбільш душевний виконавець гімну України, голос якого невдовзі почує вся футбольна Європа. Оскільки УАФ довірила Михайлу Хомі вживу виступати перед кожним матчем збірної на Євро-2020.", – написав Бурбас на своїй сторінці Twitter.

Виконання гімну України РБК-Україна

Судячи з усього, керівництво Української асоціації футболу (УАФ) залишилося задоволеним виступом DZIDZIO, який заспівав гімн перед відбірковим матчем нашої збірної проти Литви в Харкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, у яких містах зіграє Україна на Євро-2020.

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