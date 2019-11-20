Головна Новини
20 листопада • оновлено в 17:53
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Стало відомо, хто заспіває гімн України на Євро-2020

2.3т
Читати матеріал російською

Виконавцем українського гімну перед матчами Євро-2020 буде Михайло Хома, широко відомий під псевдонімом DZIDZIO.

Про це повідомив журналіст каналів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

"Дзідзьо – із днем народження! Найбільш душевний виконавець гімну України, голос якого невдовзі почує вся футбольна Європа. Оскільки УАФ довірила Михайлу Хомі вживу виступати перед кожним матчем збірної на Євро-2020.", – написав Бурбас на своїй сторінці Twitter.

Виконання гімну України

Виконання гімну України

РБК-Україна

Новини
Роналду і "солоденькі": найгірші та найкращі розклади Євро-2020 для України

Судячи з усього, керівництво Української асоціації футболу (УАФ) залишилося задоволеним виступом DZIDZIO, який заспівав гімн перед відбірковим матчем нашої збірної проти Литви в Харкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, у яких містах зіграє Україна на Євро-2020.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Особа
група DZIDZIO
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Широков Денис
Широков Денис
Плядь,я уж испугался,что он будет ныть перед КАЖДЫМ матчем,мои соболезнования европейцам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги