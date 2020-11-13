Стало відомо, хто в збірній України заразився COVID-19

Олександр Чеканов Футбол 20:07, 13.11.2020 Оновлено: 20:09, 13.11.2020

Чотири півзахисника збірної України по футболу здали позитивні тести на COVID-19 напередодні матчу Ліги націй з Німеччиною, який запланований на 14 листопада.

Йдеться про представників "Динамо" Сергія Сидорчука та Віктора Циганкова, гравця "Шахтаря" Віктора Коваленка та футболіста "Вест Хема" Андрія Ярмоленка. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Крім гравців коронавірусом заразився адміністратор національної збірної Вадим Камардін.

Через спалах хвороби у стані України гра з німцями знаходиться під загрозою зриву. Рішення щодо проведення поєдинку буде прийнято організаторами з боку УЄФА та німецької влади найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про можливе прихід на пост тренера збірної України наставника "Ференцвароша" Сергія Реброва.

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