Стало відомо, хто побив арбітра Іванова після матчу Першої ліги

Спілка воїнів АТО Волочищини звернулася до Української асоціації футболу (УАФ) з листом, в якому написано, що арбітра Юрія Іванова після матчу Першої ліги "Агробізнес" – "Минай" вдарив один із їхніх побратимів.

"Велика кількість наших побратимів спостерігала через огорожу за матчем "Агробізнес" – "Минай". Після зустрічі ми вирішили піти до суддів на стадіон, щоб висловити своє невдоволення суддівством, але нас туди не пустили через карантинні обмеження. Та двом нашим побратимам вдалося потрапити в суддівську кімнату. В ній наш побратим Моха Р. звернувся до Іванова, який родом із Донецької області, зі словами: "Я ж твою землю від окупантів захищав, що ж ти нас на полі вбиваєш?". Іванов йому неприязно відповів: "Якого милого ти там робив, я вас туди не кликав"", – наводить видання Tribuna текст листа.

Після цього воїн АТО декілька разів ударив Іванова. У зверненні до УАФ закликають покарати арбітра за його слова.

"Після цих слів, які для нас, ветеранів АТО, є образливими, непатріотичними і такими, що зачіпають людську гідність, Моха Р., що отримав бойові поранення на війні, не зміг стримати емоції та завдав Іванову кілька ударів. Ми вважаємо, що конфлікт був спровокований словами арбітра Юрія Іванова, які неприпустимі для громадянина України та людини, яка представляє український спорт. Вимагаємо від керівництва УАФ звільнення Іванова й публічного вибачення за свої слова через ЗМІ", – написано в листі.

Лист спілки воїнів АТО до УАФ Tribuna

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму рапорті Іванов написав, що став жертвою рукоприкладства з боку президента "Агробізнесу" й за сумісництвом віцепрезидента УАФ Олега Собуцького.

Функціонер заявив, що, навпаки, захищав арбітра від розлючених уболівальників.