Стало відомо, хто може очолити "Динамо" після відставки Хацкевича

Після звільнення Олександра Хацкевича з "Динамо" стало відомо про дві кандидатури на заміщення посади головного тренера київської команди.

Як повідомляє Sport.ua, президент "Динамо" поки не прийняв рішення, хто замінить білоруського фахівця. На даний момент є два претенденти на те, щоб очолити команду з приставкою виконуючого обов'язки. Це - Олексій Михайличенко та Олександр Заваров.

Олексій Михайличенко footboom.com

Михайличенко зараз займає пост спортивного директора клубу, Заваров працює селекціонером. За інформацією ЗМІ, обидва готові прийняти "Динамо" з приставкою "в. о." головного тренера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Динамо" втратило головного тренера - рішення було прийняте після вильоту команди з кваліфікації Ліги чемпіонів.

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