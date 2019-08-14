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Стало відомо, хто може очолити "Динамо" після відставки Хацкевича

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Після звільнення Олександра Хацкевича з "Динамо" стало відомо про дві кандидатури на заміщення посади головного тренера київської команди.

Як повідомляє Sport.ua, президент "Динамо" поки не прийняв рішення, хто замінить білоруського фахівця. На даний момент є два претенденти на те, щоб очолити команду з приставкою виконуючого обов'язки. Це - Олексій Михайличенко та Олександр Заваров.

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

footboom.com

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Михайличенко зараз займає пост спортивного директора клубу, Заваров працює селекціонером. За інформацією ЗМІ, обидва готові прийняти "Динамо" з приставкою "в. о." головного тренера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Динамо" втратило головного тренера - рішення було прийняте після вильоту команди з кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Особи
Олександр Хацкевич Олександр Заваров Олексій Михайличенко
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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Nenko Sergej
Nenko Sergej
Ж*дяра, задолбал!!!! Обещал ведь, после Реброва, что тренером теперь будет ТОЛЬКО иностранец... Опять те же грабли?!
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