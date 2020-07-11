Стало відомо, де збірна України з футболу зіграє з Німеччиною

Максим Богданов Футбол 12:49, 11.07.2020 Оновлено: 12:49, 11.07.2020

Збірна України з футболу гостьовий матч проти Німеччини в груповому турнірі Лізі націй проведе 14 листопада на Ред Булл Арені в Лейпцигу, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Крім того Бундестім визначилися, де проведе поєдинок проти Іспанії та Швейцарії. Німці приймуть "Фурію Роху" в Штутгарті (3 вересня), а швейцарці прибудуть 13 жовтня в Кельн. Також в планах збірної Німеччини два товариські поєдинки 7 жовтня і 11 листопада.

Нагадаємо, що раніше було визначено місце проведення домашніх матчів збірної України в Лізі націй.

Наша команда прийме Швейцарію у Львові на "Арені Львів", а з Німеччиною та Іспанією зіграє в Києві на НСК "Олімпійський". Резервним стадіоном для всіх трьох поєдинків був обраний харківський ОСК "Металіст".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА опублікував новий розклад збірної України на Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року через пандемії коронавiрусу.

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