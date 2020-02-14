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14 лютого • оновлено в 13:44
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Стало відомо, де Україна проведе товариські матчі перед Євро-2020

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Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) затвердив рішення провести три контрольні поєдинки національної збірної перед Євро-2020 в Харкові, Києві та Львові.

Як повідомляє офіційний сайт організації, виконком підтримав відповідну пропозицію президента УАФ Андрія Павелка. Таким чином, 26 травня в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" Україна прийме Кіпр, 2 червня в Києві на НСК "Олімпійський" пройде матч проти "Північної Ірландії", а завершальним поєдинком в рамках підготовки нашої команди до Євро-2020 стане зустріч проти Ізраїлю на "Арені Львів" 7 червня.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

Нагадаємо, що в рамках підготовки до Євро-2020 наша збірна також зіграє з Францією (27 березня в Сен-Дені) та Польщею (31 березня в Хожуві).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, глава УАФ Андрій Павелко розповів, де буде базуватися українська команда на чемпіонаті Європи 2020 року.

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Теми
ФФУ Євро-2020
Особа
Андрій Павелко
Тег
Збірна України з футболу
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