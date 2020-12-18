Стало відомо, де пройдуть перші домашні ігри України у відборі на ЧС-2022 з футболу

Збірна України зіграє перші домашні поєдинки у відборі на чемпіонат світу 2022 року в Катарі проти Фінляндії та Казахстану у Львові на "Арені Львів".

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), таке рішення було прийнято виконавчий комітетом організації після консультацій з тренерським штабом національної команди. Матчі будуть зіграні 28 і 31 березня 2021 року.

Нагадаємо, що крім Фінляндії і Казахстану збірна України потрапила в одну групу з Францією і Боснією та Герцеговиною. Всі поєдинки кваліфікації відбудуться в 2021 році.

На чемпіонат світу автоматично вийде переможець нашого квінтету, а друга команда посперечається за потрапляння на ЧС-2022 у матчах плей-оф. Мундіаль, який вперше пройде на Близькому Сході, триватиме з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування відбіркового турніру. Своєю думкою також поділився легендарний Олег Блохін, який у 2006 році вивів нашу команду до чвертьфіналу чемпіонату світу в Німеччині.