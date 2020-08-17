Стало відомо, де дивитися дебютний матч "Динамо" за Луческу в УПЛ

Олександр Чеканов Футбол 21:31, 17.08.2020 Оновлено: 21:45, 17.08.2020

Київське "Динамо" у п'ятницю, 21 серпня, зіграє перший офіційний матч під керівництвом нового головного тренера Мірчі Луческу.

У першому турі нового розіграшу Прем'єр-ліги "біло-сині" зіграють із донецьким "Олімпіком". Зустріч пройде на полі столичного стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок – о 17:00.

Побачити історичний для динамівців матч можна буде в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 2".

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив київське "Динамо" після роботи в донецькому "Шахтарі" з 2004-го по 2016-й рік.

Під керівництвом 75-річного румунського фахівця "біло-сині" провели три спаринги, здобувши дві перемоги над "Вересом" (2:0) і "Поліссям" (5:1) і поступившись "Десні" (1:2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс відверто розповів про те, як зважився запросити до клубу Мірчу Луческу.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Мер Умані заявив про готовність перекрити в'їзд для хасидів. Відео

Кравчук заявив про бажання Путіна закінчити війну на Донбасі та "сльози російських матерів"

Берці були червоні від крові, – учасник боїв за Іловайськ, який пройшов полон

Україна вперше в історії викликала посла з Білорусі

Цепкала в Києві змусили попросити вибачення за "громадянську війну" на Донбасі. Відео