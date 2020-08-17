Стало відомо, де дивитися дебютний матч "Динамо" за Луческу в УПЛ

Київське "Динамо" у п'ятницю, 21 серпня, зіграє перший офіційний матч під керівництвом нового головного тренера Мірчі Луческу.

У першому турі нового розіграшу Прем'єр-ліги "біло-сині" зіграють з донецьким "Олімпіком". Зустріч пройде на полі столичного стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок – о 17:00.

Побачити історичний для динамівців матч можна буде в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 2".

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив київське "Динамо" після роботи в донецькому "Шахтарі" з 2004-го по 2016-й рік.

Під керівництвом 75-річного румунського фахівця "біло-сині" провели три спаринги, здобувши дві перемоги над "Вересом" (2:0) і "Поліссям" (5:1) і поступившись "Десні" (1:2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс відверто розповів про те, як зважився запросити до клубу Мірчу Луческу.

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