Побиття і алкоголь: стало відомо, чого навчають волонтерів ЧС-2018

Напередодні чемпіонату світу в Росії місцевим волонтерам роздали розмовники, які повинні допомогти їм висловлюватися з іноземними вболівальниками.
Деякі фрази типово характеризують, що чекає зарубіжних фанів на мундіалі в Росії: побиття, самовари, шапки-вушанки і чебурашки.
"Він потрапив в бійку і зараз без свідомості", "ви можете бути притягнуті за бійку до суду", шановні гості, зберігайте спокій і не заважайте надавати першу допомогу потерпілому", - таким фразам між інших вчать волонтерів.
У Telegram-каналі "Мутко против" опублікований скрін сторінки з розмовника.
Telegram канал "Мутко проти"
Нагадаємо, ЧС-2018 пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії на 12 стадіонах.
Збірна Росії в групі зіграє з Саудівською Аравією, Єгиптом і Уругваєм.
Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали головних претендентів на трофей світової футбольної першості.
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