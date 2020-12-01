Стало відомо, чому Україні присудили 0: 3 в Лізі націй: спортивні підсумки 1 грудня

Олександр Чеканов Футбол 09:25, 1.12.2020

Стало відомі, чому збірної України присудили технічну поразку у матчі Ліги націй зі Швейцарією, а збірна України з баскетболу достроково вийшла на чемпіонат Європи.

Крім того, матч Ліги чемпіонів "Ювеннтус" – "Динамо" увійде в історію турніру.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 30 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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