Стало відомо, чому УЄФА зарахував Україні поразку 0:3 у матчі зі Швейцарією

Європейський футбольний союз (УЄФА) вимагав від України виставити на матч шостого туру Ліги націй зі Швейцарією нову команду, а не залучати футболістів, які вже були в Люцерні.

Про це в коментарі каналам "Футбол 1/2/3" розповів генеральний секретар Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) Юрій Запісоцький. За його словами, у нашої сторони на організацію такої збірної було лише 24 години, що зробило виконання цієї вимоги неможливим і призвело до технічної поразки.

"100% команда повинна була прибути з України, не контактувати зі складом, який був на той час у Люцерні, але, оскільки протокол УЄФА щодо матчів на виїзді дуже жорсткий, забезпечити це було неможливо. З позиції того, що потрібно було здати тести, пройти кілька процедур, забезпечити чартер, перетин кордону тощо. Це все було неможливо зробити за 24 години. Якби ми мали 48 годин, ми б впоралися", – розповів Запісоцький.

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