Стали відомі всі учасники Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 30 вересня

У Лізі чемпіонів визначилися всі учасники групового турніру Ліги чемпіонів, а футболіст "Дніпро-1" Сергій Булеца забив "багаторазовий" пенальті в Кубку України.

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Крім того, Андрій Шевченко змінив склад збірної України на жовтневі матчі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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