Стали відомі всі можливі суперники "Динамо" та "Шахтаря" в групі ЛЧ

У четвер, 1 жовтня, в студії RTS в Женеві відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21, участь в якому візьмуть і два українські клуби – "Динамо" і "Шахтар".

Кияни потрапили в третій кошик, а "гірники" – у другий. Весь список команд виглядає наступним чином:

Кошик 1: "Баварія", "Севілья", "Реал", "Ліверпуль", "Ювентус", ПСЖ, "Зеніт", "Порту";

Кошик 2: "Барселона", "Атлетіко", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Шахтар", "Боруссія" Дортмунд, "Челсі", "Аякс";

Кошик 3: "Динамо", РБ "Лейпциг", "Інтер", "Олімпіакос", "Лаціо", "Аталанта", "Краснодар", РБ "Зальцбург";

Кошик 4: "Локомотив", "Брюгге", "Боруссія" Менхенгладбах, "Істанбул ББ", "Ренн", "Ференцварош", "Мідтьюлланд", "Марсель".

Відзначимо, що "Динамо" і "Шахтар" не можуть опинитися в одній групі з російськими командами ("Зенітом", "Локомотивом" і "Краснодаром") і одне з одним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, о котрій і на якому каналі можна буде подивитися жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.