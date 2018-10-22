Стали відомі співкамерники Кокоріна і Мамаєва

Член Громадської спостережної комісії (ОНК) Росії Іван Мельников розповів про сусідів із камери нападника петербурзького "Зеніту" Олександра Кокоріна і півзахисника "Краснодара" Павла Мамаєва в СІЗО "Бутирка".

Співкамерником Кокоріна є чоловік, якого звуть Дмитро.

"Він затриманий у зв'язку зі злісною несплатою податків, хоча стверджує, що закон не порушував. Він трохи старший Олександра, живе і працює в Москві. За зовнішнім виглядом - інтелігентна людина, не якийсь небезпечний злочинець. Просто потрапив у неприємну ситуацію", - цитує Мельникова RT.

Разом із Мамаєвим у камері сидить чоловік на ім'я Олександр.

"Він спортсмен, займався єдиноборствами. Небагатослівний, але з Павлом вони подружилися, разом ходять на прогулянку. Підозрюється у крадіжці в особливо великому розмірі, однак свою вину не визнає", - заявив член ОНК.

Раніше, 22 жовтня начальник слідчого ізолятора Сергій Телятников розповів про умови утримання в СІЗО Кокоріна і Мамаєва. За словами Телятникова, у футболістів не виникає проблем: у них не вимагають гроші, вони миють туалети виключно за своїм бажанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кокоріну і Мамаєву було відмовлено в переведенні під домашній арешт через справу про напад на чиновників Мінпромторгу і водія телеведучої Першого каналу. Футболісти продовжать утримуватися в Бутирській в'язниці.