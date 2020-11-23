Стали відомі результати тестів на COVID-19 у гравців "Шахтаря" перед матчем ЛЧ

Всі футболісти "Шахтаря" здали негативні тести на коронавірус перед вильотом до Німеччини на матч четвертого туру Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Менхенгладбаха.

Про це повідомляється на офіційній сторінці "гірників" в Instagram. У вівторок, 24 листопада, до тренувань у загальній групі повернуться півзахисники Віктор Коваленко і Марлос, захисник Валерій Бондар і голкіпер Анатолій Трубін.

Всі футболісти "Шахтаря" здали негативні тести на коронавірус Instagram ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що після трьох турів "Шахтар" посідає друге місце в групі B, випереджаючи "Реал" за особистими зустрічами завдяки виїзній перемозі з рахунком 3:2. І "гірники", і мадридці набрали по 4 очки і відстають від "Боруссії" М на 1 пункт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в третьому турі підопічні Луїша Каштру розгромно програли німецькій команді, пропустивши шість сухих голів.