Стали відомі результати тестів на COVID-19 у гравців "Шахтаря" перед матчем ЛЧ

Михайло Морозов Футбол 22:18, 23.11.2020

Всі футболісти "Шахтаря" здали негативні тести на коронавірус перед вильотом до Німеччини на матч четвертого туру Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Менхенгладбаха.

Про це повідомляється на офіційній сторінці "гірників" в Instagram. У вівторок, 24 листопада, до тренувань у загальній групі повернуться півзахисники Віктор Коваленко і Марлос, захисник Валерій Бондар і голкіпер Анатолій Трубін.

Всі футболісти "Шахтаря" здали негативні тести на коронавірус
Instagram ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що після трьох турів "Шахтар" посідає друге місце в групі B, випереджаючи "Реал" за особистими зустрічами завдяки виїзній перемозі з рахунком 3:2. І "гірники", і мадридці набрали по 4 очки і відстають від "Боруссії" М на 1 пункт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в третьому турі підопічні Луїша Каштру розгромно програли німецькій команді, пропустивши шість сухих голів.

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