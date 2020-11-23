Стали відомі результати тестів на COVID-19 у гравців "Шахтаря" перед матчем ЛЧ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
2,0 т.
Микола Матвієнко

Всі футболісти "Шахтаря" здали негативні тести на коронавірус перед вильотом до Німеччини на матч четвертого туру Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Менхенгладбаха.

Про це повідомляється на офіційній сторінці "гірників" в Instagram. У вівторок, 24 листопада, до тренувань у загальній групі повернуться півзахисники Віктор Коваленко і Марлос, захисник Валерій Бондар і голкіпер Анатолій Трубін.

Всі футболісти "Шахтаря" здали негативні тести на коронавірус

Нагадаємо, що після трьох турів "Шахтар" посідає друге місце в групі B, випереджаючи "Реал" за особистими зустрічами завдяки виїзній перемозі з рахунком 3:2. І "гірники", і мадридці набрали по 4 очки і відстають від "Боруссії" М на 1 пункт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в третьому турі підопічні Луїша Каштру розгромно програли німецькій команді, пропустивши шість сухих голів.

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