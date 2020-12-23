Стали відомі результати обстеження тіла Марадони

У тілі Дієго Марадони не було виявлено будь-яких слідів алкоголю або заборонених наркотиків, повідомляє Telam.

Аналіз крові і сечі зірки футболу, проведений експертами наукової поліції, виключив наявність цих речовин.

У той же час тести дали позитивний результат на венлафаксин (антидепресант, кветіапін (атиповий нейролептик, застосовується для лікування хронічної та гострої шизофренії), леветірацетам (протиепілептичний засіб) і налтрексон (опіоїдний антагоністом тривалої дії).

За інформацією видання, деякі з виявлених психотропних препаратів є "аритмогенними", тобто здатні викликати аритмію. Тепер цю інформацію повинні проаналізувати експерти, щоб визначити, чи правильно було призначене лікування для пацієнта з хронічним серцевим захворюванням, яким був Марадона.

Ще до того, як стали відомі ці результати, Джаніна Марадона, одна з дочок колишнього футболіста від шлюбу з Клаудією Вільяфаньєю, опублікувала в своєму Twitter послання.

"Всi сучі діти чекають розтину мого батька, щоб знайти наркотики, марихуану та алкоголь. Я не лікар, але я бачила, як він сильно опух. У нього був голос робота. Це був не його голос. То, що відбувалося, було ненормальним" , – заявила жінка.

"Початкові дослідження показують, що Марадоні давали психотропні препарати, але не лікували його серцеве захворювання", – сказав один зі слідчих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 60-річний Марадона помер в середу, 25 листопада, від гострої серцевої недостатності, яка спровокувала набряк легень.

Особистого лікаря Дієго Леопольдо Луці звинуватили в ненавмисному вбивстві аргентинця. Коментуючи цю інформацію, він розплакався.

19-річний Сантьяго Лара заявив, що є сином Марадони і закликав викопати його тіло через день після похорону, щоб провести ДНК-тестування на предмет батьківства.

Пізніше аргентинський суд постановив зберегти тіло Дієго, щоб в разі необхідності можна було провести тест на його батьківство.