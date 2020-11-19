Стали відомі результати нових тестів на коронавірус у футболістів збірної України

Усі тести на коронавірус у футболістів збірної України, які повернулися зі Швейцарії, виявилися негативними.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), усі члени нашої делегації здали аналізи в лабораторії, сертифікованій УЄФА. COVID-19 не був виявлений зокрема й у Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса, які перехворіли у жовтні, але раніше здали позитивні тести.

В УАФ відзначають, що під час перебування в Швейцарії нашій команді відмовили в повторному тестуванні для гравців, тренерського штабу й персоналу збірної, у яких було зафіксовано негативний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вирішальний матч Ліги націй між Швейцарією та Україною був скасований головним лікарем кантону Люцерн, який пізніше пояснив своє рішення. Глава футбольного союзу наших суперників заявив про неможливість проведення поєдинку між командами в 2021 році та назвав два можливі варіанти виходу із цієї ситуації.