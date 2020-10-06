Стали відомі результати додаткових тестів на коронавірус у гравців "Шахтаря"

У понеділок, 5 жовтня, футболісти, тренерський штаб і співробітники першої команди здали додаткові тести на коронавірус після того, як COVID-19 був виявлений у Андрія Пятова і Тараса Степаненка.

Як повідомляється на офіційному сайті "гірників", всі результати виявилися негативними, але команда залишиться на самоізоляції до повторного проходження тестів. Ця процедура запланована на четвер, 8 жовтня.

Відзначається, що захисник Давид Хочолава та півзахисник Манор Соломон відправилися в розташування збірних Грузії та Ізраїлю, відповідно. На них чекають матчі Ліги націй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські футболісти "Шахтаря" пропустять товариський поєдинок проти Франції, який відбудеться в середу, 7 жовтня. Наша національна команда втратила 12 гравців перед цим протистоянням.