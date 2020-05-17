Стали відомі результати аналізів на COVID-19 Ракицького і "Зеніту"

Головний тренер "Зеніту" Сергій Семак повідомив, що результати всіх тестів гравців петербурзького клубу на коронавірус, в тому числі і українського легіонера Ярослава Ракицького, показали негативні результати.

"Зараз ми займаємося тестуванням гравців на коронавірус, у всіх негативний результат, слава Богу. Починаємо працювати в тому режимі як дозволяють влади - це індивідуальні тренування, з дотриманням всіх запобіжних заходів. Постараємося убезпечити гравців і тренерський штаб, контакт мінімальний. Будемо займатися так: тренер, один гравець, по два, якщо нам дозволять. Будемо крок за кроком рухатися, як тільки ситуація дозволить, в більших групах, потім почнемо повноцінні тренування. Поки повноцінним тренувальним процесом це не зв овешь, але це краще, ніж нічого", - наводить слова Семака пресслужба клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олексій Андронов висловився про те, що збірна України не потребує в Ракицького.

Пізніше Ярослав розповів, чому завершив кар'єру в збірній України. Крім того, за футболіста, який поїхав в Росію, заступився Коноплянка.