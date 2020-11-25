Стали відомі подробиці смерті Марадони

Причиною смерті прославленого футболіста Дієго Марадони стала зупинка серця, повідомляє аргентинське видання Clarin. Офіційна причина буде відома після розтину.

Як повідомляється, Марадона був у своєму будинку в Буенос-Айресі з близькими. Коли йому стало погано, рідні викликали лікарів, але всі спроби його реанімувати виявилися безуспішними.

В інтерв'ю Clarin людина з оточення Марадони зізналася, що останніми днями аргентинець був "дуже стурбований і поводився нервово", тому виникла ідея відправити його на Кубу для реабілітації, де він уже провів кілька років, борючись зі своєю залежністю від кокаїну.

Судові джерела підтвердили виданню, що розтин відбудеться в лікарні Сан-Фернандо, щоб з'ясувати точну причину трагічної смерті легендарного нападника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увесь футбольний світ був шокований смертю Марадони, а президент Аргентини оголосив триденний траур у країні.