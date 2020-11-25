Стали відомі подробиці смерті Марадони

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,8 т.
Марадона помер

Причиною смерті прославленого футболіста Дієго Марадони стала зупинка серця, повідомляє аргентинське видання Clarin. Офіційна причина буде відома після розтину.

Як повідомляється, Марадона був у своєму будинку в Буенос-Айресі з близькими. Коли йому стало погано, рідні викликали лікарів, але всі спроби його реанімувати виявилися безуспішними.

В інтерв'ю Clarin людина з оточення Марадони зізналася, що останніми днями аргентинець був "дуже стурбований і поводився нервово", тому виникла ідея відправити його на Кубу для реабілітації, де він уже провів кілька років, борючись зі своєю залежністю від кокаїну.

Судові джерела підтвердили виданню, що розтин відбудеться в лікарні Сан-Фернандо, щоб з'ясувати точну причину трагічної смерті легендарного нападника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увесь футбольний світ був шокований смертю Марадони, а президент Аргентини оголосив триденний траур у країні.

Дієго Марадона