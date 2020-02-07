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8 лютого • оновлено в 08:08
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Стали відомі останні суперники України перед Євро-2020

5.1т
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Збірна України зіграє проти команд Північної Ірландії та Ізраїлю в завершальних товариських матчах перед стартом Євро-2020.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook президент Української асоціації футболу (колишня ФФУ) Андрій Павелко, крім виїзних поєдинків проти Франції та Польщі, які відбудуться в березні, на збірну України чекають три домашні зустрічі: з Кіпром 26 травня, Північною Ірландією 2 червня та Ізраїлем 7 червня.

Андрій Павелко

Андрій Павелко

УНІАН

Глава УАФ також запропонував організувати по матчу на сході, заході та в центрі країни, щоб глядачі з усіх частин України змогли зарядити позитивними емоціями збірну перед чемпіонатом Європи. Якщо ініціатива Павелка буде схвалена, команда Андрія Шевченка прийме Кіпр у Харкові, а Північну Ірландію та Ізраїль – у Києві й у Львові відповідно.

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Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Павелко
Теги
збірна Польщі з футболу Збірна Франції з футболу збірна Північної Ірландії з футболу Збірна України з футболу
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