Стали відомі наслідки допінг-скандалу в "Динамо"

У складі київського "Динамо" найближчим часом варто очікувати серйозних кадрових змін.
За інформацією Top Football News, столичний клуб планує грати у другій частині сезону з геть іншими форвардами, ніж у першій.
У складі "Динамо" відбудуться кадрові зміни
фото Ю. Юр'єва
З нинішніми центральними нападниками "біло-синіх" ситуація така:
Артем Бесєдін не пройшов допінг-тест, і йому загрожує тривала дискваліфікація;
Жерсон Родрігес через дисциплінарні проблеми не має шансів на вихід у основі;
Фран Соль не забивав на офіційному рівні майже рік.
Нагадаємо, "Динамо" вже повідомило "Зорю" про повернення з оренди нападника Назарія Русина, який у першій частині сезону забив 7 голів в усіх турнірах.
Крім того, за інформацією джерела, кияни активно розглядають пропозиції агентів щодо нового іноземного нападника.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі подробиці скандалу в "Динамо" – один із легіонерів команди пішов у п'яний загул.
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