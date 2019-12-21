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21 грудня • оновлено в 15:24
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Стали відомі наслідки допінг-скандалу в "Динамо"

2.4т
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У складі київського "Динамо" найближчим часом варто очікувати серйозних кадрових змін.

За інформацією Top Football News, столичний клуб планує грати у другій частині сезону з геть іншими форвардами, ніж у першій.

У складі "Динамо" відбудуться кадрові зміни

У складі "Динамо" відбудуться кадрові зміни

фото Ю. Юр'єва

З нинішніми центральними нападниками "біло-синіх" ситуація така:

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Допінг Бесєдіна: "Динамо" виступило із заявою

Нагадаємо, "Динамо" вже повідомило "Зорю" про повернення з оренди нападника Назарія Русина, який у першій частині сезону забив 7 голів в усіх турнірах.

Крім того, за інформацією джерела, кияни активно розглядають пропозиції агентів щодо нового іноземного нападника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі подробиці скандалу в "Динамо" – один із легіонерів команди пішов у п'яний загул.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансфери
Особи
Фран Соль Жерсон Родрігес Артем Бесєдін Назарiй Русин
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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