Стали відомі можливі суперники "Динамо" в кваліфікації ЛЧ

Київське "Динамо" може зустрітися з представниками Франції, Австрії, Чехії, Греції чи Туреччини в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Віцечемпіони України, які напередодні пробилися до відбіркової стадії турніру, незважаючи на поразку від "Колоса", потраплять до сіяних на всіх раундах кваліфікації.

Якщо другий відбірковий етап подолають усі сіяні, то серед можливих суперників "Динамо" виявляться французький "Ренн", чеська "Вікторія", австрійський "Рапід", віцечемпіон Туреччини (якщо ним буде "Сівасспор") або грецький ПАОК.

Відзначимо, що жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня, а самі матчі пройдуть 15-16 вересня, причому команди визначать переможця в одному матчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" встановило антирекорд за кількістю поразок у національному чемпіонаті.