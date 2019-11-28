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29 листопада • оновлено в 10:48
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"Стали фатальними": Михайличенко насилу прокоментував матч-трилер із "Мальме"

6.8т
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Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко після поразки в 5-му турі Ліги Європи від шведського "Мальме" насилу знаходив слова.

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

ФК Динамо

"Самі винні, що такий рахунок. Не можна тайми починати з пропущених м'ячів. У першому таймі було багато конструктиву. У другому таймі не вдалася гра, не буду зараз говорити про причини. Припустилися помилок. Не було продовження першого тайму. У першому було відчуття повної переваги. Все було біля наших ніг. Будемо готуватися до матчу з "Лугано", в якому все вирішиться", – наводить tribuna.com слова наставника, сказані в ефірі телеканалу "Футбол".

Олексій Олександрович вважає, що в першій частині гра вдалася завдяки руху, передачам за спину, швидкому розіграшу.

"Але ці голи, які ми пропустили у другому таймі на самому початку. Вони психологічно зіграли не ту роль. Потім видалення незрозуміле. У другому таймі нам було значно важче. Видно, що працювали на результат вдесятьох. Але надмірне бажання виграти завадило. Ми продовжували грати у свою гру, у нас були можливості для контргри. Але, на жаль, перші й останні хвилини стали для нас фатальними", – підсумував Михайличенко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, матч у Швеції "Мальме" – "Динамо" завершився з рахунком 4:3. У другому таймі капітан "Динамо" Сергій Сидорчук за розмови отримав дві жовті картки й був вилучений з поля.

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Автор
Максим Богданов
Теми
Динамо – Мальме Ліга Європи
Особа
Олексій Михайличенко
Місце
Швеція Мальме
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Київ
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
капитан команды, имея желтую карточку начинает показывать свой характер кака базарная баба? ИГРАТЬ В ФУТБОЛ нужно, ГОЛЫ ЗАБИВАТЬ, ВОРОТА СВОИ ЗАЩИЩАТЬ, а не руками махать, препираться с судьей и материться на камеру!
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Сидорчук реально подвёл команду(. Но его прямой вины в пропущенных голах во втором тайме нету
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