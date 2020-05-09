Стале відоме прізвище українського футболіста, у якого виявили коронавірус

Максим Богданов Футбол 12:40, 9.05.2020 Оновлено: 12:55, 9.05.2020

Гравцем футбольного клубу "Минай" з однойменного села Ужгородського району Закарпатської області, у якого напередодні було виявлено коронавірус, є півзахисник команди Ігор Вагін, повідомляє footboom.

Ігор Вагін

Гравець був ізольований, а лікарі "Миная" надали йому необхідну допомогу. У клубі, за інформацією його спортивного директора Михайла Кополовця, проводиться дезінфекція, і в понеділок, 11 травня, всі тренери, футболісти і персонал пройдуть тест на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України дозволив з 11 травня роботу підприємств, установ і організацій, що забезпечують проведення тренувань спортсменів команд національних збірних України.

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