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9 травня • оновлено в 13:59
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Стале відоме прізвище українського футболіста, у якого виявили коронавірус

2.3т
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Гравцем футбольного клубу "Минай" з однойменного села Ужгородського району Закарпатської області, у якого напередодні було виявлено коронавірус, є півзахисник команди Ігор Вагін, повідомляє footboom.

Ігор Вагін

Ігор Вагін

Гравець був ізольований, а лікарі "Миная" надали йому необхідну допомогу. У клубі, за інформацією його спортивного директора Михайла Кополовця, проводиться дезінфекція, і в понеділок, 11 травня, всі тренери, футболісти і персонал пройдуть тест на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України дозволив з 11 травня роботу підприємств, установ і організацій, що забезпечують проведення тренувань спортсменів команд національних збірних України.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

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