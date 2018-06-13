Стала відома вартість нового тренера "Реала"

Новий тренер мадридського "Реала" Хулен Лопетегі обійдеться "вершковим" у 2 мільйони євро. Саме таку суму "королівський клуб" зобов'язаний виплатити Федерації футболу Іспанії за його достроковий відхід з поста наставника національної команди.

Хулен Лопетегі напередодні був призначений наступником Зінедіна Зідана в столичном клубе, а вже в середу, 13 червня, відправлений у відставку в збірній Іспанії, пише Mundo Deportivo.

Президент Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) Луїс Рубіалес підтвердив інформацію про те, що організація отримає відступні за перехід Хулен Лопетегі в мадридський клуб. При цьому він не повідомив ім'я нового наставника національної збірної, який буде працювати з командою на ЧС-2018.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо зробив прогноз на підсумки ЧС-2018 для російського пропагандистського каналу RT.