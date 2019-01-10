Стало відомо, скільки МЮ заплатив за відставку Моуріньо

За дострокове розірвання контракту "Манчестер Юнайтед" виплатив португальському тренеру Жозе Моуріньо 15 мільйонів фунтів.

Наставник манкуніанців був звільнений після поразки від "Ліверпуля" - 1:3 18 грудня 2018 року. За повідомленням Daily Mail тепер, коли фінансові питання успішно улагоджені, португалець може приступити до роботи в мадридському "Реалі", куди тренера вже засватали європейські ЗМІ.

15 мільйонів не привід для радості

Жозе Моурінью працював в "Манчестер Юнайтед" з 2016 року. Під його керівництвом манкуніанці завоювали Кубок футбольної ліги, Суперкубок Англії і виграли Лігу Європи.

Настільки серйозна компенсація за розрив контракту у Моуріньо далеко не перша. За роки тренерської кар'єри португальський фахівець отримав 43,5 мільйонів фунтів відступних, які покладалися йому за дострокове звільнення.

Моуріньо двічі звільняли з "Челсі" - в перший раз в 2007 році він отримав 18 мільйонів фунтів, а в другій-в 2015 поліпшив своє фінансове становище ще на 9,5 мільйона.

Моуріньо в роздумах про новий клуб

З міланського "Інтера" в 2010-му і мадридського "Реала" в 2013-му португалець йшов безкоштовно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній воротар мадридського "Реала" Ікер Касільяс зізнався, що у них був конфлікт з португальцем Жозе Моуріньо під час їх спільної робти в королівському клубі. Екс-капітан збірної Іспанії шкодує, що тоді не викликав наставника на відверту розмову.