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Стало відомо, скільки МЮ заплатив за відставку Моуріньо

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За дострокове розірвання контракту "Манчестер Юнайтед" виплатив португальському тренеру Жозе Моуріньо 15 мільйонів фунтів.

Наставник манкуніанців був звільнений після поразки від "Ліверпуля" - 1:3 18 грудня 2018 року. За повідомленням Daily Mail тепер, коли фінансові питання успішно улагоджені, португалець може приступити до роботи в мадридському "Реалі", куди тренера вже засватали європейські ЗМІ.

15 мільйонів не привід для радості

15 мільйонів не привід для радості

Жозе Моурінью працював в "Манчестер Юнайтед" з 2016 року. Під його керівництвом манкуніанці завоювали Кубок футбольної ліги, Суперкубок Англії і виграли Лігу Європи.

Настільки серйозна компенсація за розрив контракту у Моуріньо далеко не перша. За роки тренерської кар'єри португальський фахівець отримав 43,5 мільйонів фунтів відступних, які покладалися йому за дострокове звільнення.

Моуріньо двічі звільняли з "Челсі" - в перший раз в 2007 році він отримав 18 мільйонів фунтів, а в другій-в 2015 поліпшив своє фінансове становище ще на 9,5 мільйона.

Моуріньо в роздумах про новий клуб

Моуріньо в роздумах про новий клуб

З міланського "Інтера" в 2010-му і мадридського "Реала" в 2013-му португалець йшов безкоштовно.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній воротар мадридського "Реала" Ікер Касільяс зізнався, що у них був конфлікт з португальцем Жозе Моуріньо під час їх спільної робти в королівському клубі. Екс-капітан збірної Іспанії шкодує, що тоді не викликав наставника на відверту розмову.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Жозе МоуріньоІкер Касільяс
Місце
АнгліяМанчестер
Теги
ФК Манчестер ЮнайтедФК ЧелсіФК ІнтерРеал Мадрид
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