Стала відома сума трансферу Коноплянки

Стали відомі подробиці трансферу Євгена Коноплянки з німецького "Шальке" в турецький "Бешикташ". Гравець збірної України може переїхати на береги Босфору вже протягом одного-двох днів.

Як повідомляє турецький портал Sabah, клуби вдарили по руках, домовившись про ціну у 3 млн євро. До цього, нагадаємо, "Шальке" наполягав на сумі в 4 млн, тоді як стамбульці традиційно торгувалися, маючи намір купити українця задешево - всього за 2 млн. У підсумку золота середина була знайдена.

Євген Коноплянка sabah.com.tr

Прибуття Євгена Коноплянки у Стамбул очікується найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Бешикташ" також домовився з Євгеном про рівень зарплати на новому місці.

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