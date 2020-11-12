Стала відома реакція "Реала" на ляп Луніна в матчі збірної України

У мадридському "Реалі" оперативно відреагували на виступ українського голкіпера Андрія Луніна в товариському матчі національних збірних Польщі і України

Як стало відомо порталу Central Defense, людина, "у якої досить великий авторитет у "Реалі", відразу після гри по телефону поспілкувалася з Луніним, щоб дізнатися, як він себе відчуває, підтримати його, а також запропонувати будь-яку необхідну допомогу.

За інформацією ЗМІ, "Реал" хотів передати слова любові Луніну у важкий для нього час.

"Вочевидь, що це був не більше ніж товариський матч, однак молодий воротар отримав критику, які важко переварити. Саме це змусило людей в "Реалі" передати хороші слова, і дати зрозуміти, що в його віці нормально робити помилки, особливо якщо не граєш регулярно", – йдеться в матеріалі Central Defense.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України програла команді Польщі в товариському матчі. У першому таймі Ярмоленко не забив пенальті, а воротар Андрій Лунін допустив курйозний ляп.